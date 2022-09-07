У Офісі президента відреагували на погрози Путіна зірвати зернову угоду
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не має підстав для обмеження вивезення зерна з українських портів
Про це повідомляє DW.
За словами Подоляка, Росія не має підстав для перегляду зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно з портів Чорного моря, а її умови суворо дотримуються.
Таким чином, радник голови Офісу президента України відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путін, який пригрозив обмежити експорт зерна з України, яке нібито замість бідних країн потрапляє до Європи.
Подоляк наголосив, що позиція Росії є несподіваною та безпідставною.
"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізький атомний і будь-які інші формати прямого шантажу періодично з’являються в публічній риториці перших осіб РФ, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну і міжнародну спільноту. Тому нинішні заяви про припинення зернової угоди абсолютно безпідставні і водночас абсолютно прогнозовані. Бо жодного об‘єктивного підґрунтя для таких дій чи заяв взагалі немає", - сказав Подоляк коментарі РБК-Україна.
Він наголосив, що заяви про те, що Росія не може вивезти свої вантажі, виглядають дивно, з урахуванням того, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря.
"Тобто що саме може заважати росіянам вивозити збіжжя та виконувати свої зобов’язання крім самих росіян? Риторичне питання", - підсумував Подоляк.
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7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи
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