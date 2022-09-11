Британська розвідка пояснила, що стоїть за заявою Путіна про зрив "зернової угоди"
Російський диктатор Володимир Путін збрехав про невиконання умов угоди про вивезення зерна із заблокованих РФ чорноморських портів через бажання дискредитувати Україну
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 7 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України із серпня, було відправлено до країн, що розвиваються, а більша його частина постачалася до ЄС.
"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Росія проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Київ та мінімізувати спротив своєму вторгненню в Україну", - дійшли висновку в розвідці Британії.
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7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи
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