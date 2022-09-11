Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 7 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України із серпня, було відправлено до країн, що розвиваються, а більша його частина постачалася до ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Росія проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Київ та мінімізувати спротив своєму вторгненню в Україну", - дійшли висновку в розвідці Британії.

7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи

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