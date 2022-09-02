У рамках "зернової ініціативи" за місяць з України відправили 1,7 млн тонн агропродукції в порти 18 країн світу

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Загалом із портів Одеса, Чорноморськ і Південний відправили 1,72 млн тонн агропродукції.

"Тільки в серпні через порти Великої Одеси експортовано понад 1,7 млн тонн продовольства. За аналогічний період час через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тис. тонн. Очікуємо уже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менш ніж 3 млн тонн продукції. Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше 8 млн тонн", – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, зростає зацікавленість судновласників до роботи в рамках "зернової ініціативи". Зокрема, в серпні в українські порти для завантаження зайшло 67 суден, є десятки нових запитів.

"Це сприяє покращенню гуманітарної ситуації серед соціально незахищеного населення в країнах Африки та Азії. Зокрема, для допомоги таким країнам ми вже відправили два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН", – додав Кубраков

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

1 серпня міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило перше судно в рамках ініціативи з 26 тис. тонн української кукурудзи.

30 серпня з українських портів вирушило 6 суден з агропродукцією, серед яких одне, найняте ООН. А за 29 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 56 суден, які перевезли 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

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