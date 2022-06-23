Ще дві структури ЄС заборонили доступ "осіб, які представляють російські інтереси"

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Представники інституцій підтвердили у четвер, невдовзі перед початком саміту ЄС, що була видана інструкція "більше не приймати осіб, які представляють російські інтереси".

Посли ЄС досягли згоди щодо цього на зустрічі 15 червня.

Це рішення стосуватиметься усіх представників російських інтересів, які мали спецакредитацію лобістів у "реєстрі прозорості", щоб зустрічатися з єврокомісарами, їхніми помічниками і євродепутатами. У реєстр вносять осіб та організації, які мають на меті впливати на законодавчий процес і реалізацію політики через євроінституції, щоб відкрито зазначати, чиї інтереси вони представляють та за які кошти.

Раніше, на початку червня, такий крок здійснив Європарламент.

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