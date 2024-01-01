"Ще один рік нашої боротьби за незалежність", - Зеленський у новорічному зверненні

Про це повідомляє Еспресо.

У своєму привітанні Володимир Зеленський згадав початок повномасштабного вторгнення Росії, як 676 днів тому звертався до українців і повідомив про початок великої війни: "Ми не знали тоді, що чекає на нас попереду. Чимало хто не вірив, що ми витримаємо тиждень. Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік".

Також лідер держави пригадав і зиму 2023 року, назвавши її "найважчою зимою в історії", але зауважив, що українці вистояли попри все.

"Українці сильніші за холод і темряву. Сильніші за відключення й загрозу блекауту. Українці подолають будь-який дефіцит електроенергії, бо не мають дефіциту стійкості та хоробрості. Ми не зникли в темряві. Темрява не проковтнула нас. Темрява програла нам", - сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент привітав і Сили безпеки та оборони України: "Я пишаюся кожним українським воїном. Допоки ви є, є Україна. Я знаю, як мужньо й героїчно ви бороните нас. Весь цей час. Час важких, запеклих щоденних боїв. З перших хвилин 1 січня й дотепер, навіть у новорічну ніч, коли український воїн б’ється й не має права дати слабину. Ви стримуєте зло, якого стало ще більше. Але яке нічого більше не змогло. Бо ви дали бій на кожному напрямку й кожній нашій вулиці, у кожній нашій хаті. Ви були сильними. Ви не здали жодного синьо-жовтого серця. Жодного кілометра нашої свободи. Це ви. Всі наші воїни. Кожен і кожна, хто доводить: українці сильніші від зла".

Також Зеленський привітав та подякував українцям, які продовжують працювати і підтримувати наші Сили оборони донатами. Та назвав героями медиків, пожежників, рятувальників, учителів, залізничників та волонтерів.

"Кожен, хто платить податки й дає українцям робочі місця, кожен, хто сіє та збирає врожай і дає українцям хліб, кожен, хто дає українцям прихисток, кожен, хто робить снаряди та боєприпаси, хто ремонтує й будує, відновлює та відроджує, щодня працює, щодня доводить: українці сильніші за втому. А значить, українці сильніші за цю війну. 24 лютого переконало нас у цьому", - сказав Зеленський.

Президент звернувся і до українців, які лишаються на тимчасово окупованих територіях та чекають на визволення: "Усі, хто не втратив України в собі. Не дав окупувати свої голови, свої серця. Всі, хто береже Україну у своїх дітях. Береже наш прапор. Віру в повернення України. Знає, що всі очікування не даремні. І я хочу, аби ви відчули нашу вдячність вам за це. І пам’ятали: без кожного з вас Україна буде неповною, неповноцінною".

Згадав президент у новорічному привітанні і про рішення щодо початку переговорів стосовно вступу України в ЄС, про те, що українці надихають, і "таку державу хочуть бачити у європейській родині". Про українську формулу миру, гарантії безпеки для України, "Зерновий коридор".

У зверненні Володимир Зеленський розповів, що провів за 2023 рік 120 зустрічей на рівні лідерів, які принесли Україні 156 оборонних пакетів підтримки. Та подякував міжнародним партнерам, зокрема назвав системи боротьби та зброю, яку отримала Україна для подальшого захисту від ворога.

"І окремо я хочу подякувати кожній країні, яка приєдналася до коаліції щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія. Я дякую всім нашим партнерам за те, що цьогоріч у нас уже є "петріоти", "айріси", "хаймарси", "насамси", "гоки", "абрамси", "леопарди" та багато іншого. І наші пілоти вже опановують F-16, і ми неодмінно побачимо їх у нашому небі. Щоб наші вороги неодмінно побачили, що таке справжня наша лють”, - зазначив президент.

Очільник країни зауважив, що наступного року "ворог відчує лють вітчизняного виробництва".

"Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські «привіти» ворогу та щонайменше мільйон українських FPV. Усе, чим ми щедро будемо пригощати. На суші, у повітрі та, звісно, на морі. На нашому Чорному морі. І цього року ворог як ніколи раніше відчув: йому там не місце. І наші дії в Чорному морі стали чорною сторінкою в історії рашистського флоту", - нагадав Зеленський.

За словами президента, у 2023 році Україна подолала 6 тисяч тривог та побажав українцям "тепла і здоров’я" у новому 2024 році.