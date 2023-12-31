Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується, - Залужний про 2024 рік

Про це генерал Залужний написав у Телеграмі.

Валерій Залужний зазначив, що 2023 рік був надскладним, але роком, коли Україна вистояла: "Вистояла завдяки вам - українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас! Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі - захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях".

Також головнокомандувач зазначив, що і прийдешній 2024 рік не буде легким, але українські захисники продовжать наближати нашу перемогу.

"Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України - з Новим Роком!" - написав Залужний.