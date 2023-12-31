Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується, - Залужний про 2024 рік
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Новим роком, подякуав українським захисникам та згадав тих, хто загинув у боротьбі за рідну землю
Про це генерал Залужний написав у Телеграмі.
Валерій Залужний зазначив, що 2023 рік був надскладним, але роком, коли Україна вистояла: "Вистояла завдяки вам - українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас! Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі - захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях".
Також головнокомандувач зазначив, що і прийдешній 2024 рік не буде легким, але українські захисники продовжать наближати нашу перемогу.
"Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України - з Новим Роком!" - написав Залужний.
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук привітав українців з Новим роком, та розповів про успіхи українських пілотів з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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