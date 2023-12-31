З початку повномасштабної війни українці знищили 1709 російських ракет різного типу та 3095 "шахедів"

Про це командувач Повітряних сил повідомив у новорічному зверненні.

"Сподіваємось на потужну підтримку союзників у 2024-му році, але насамперед розраховуємо на власні сили!" - сказав Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил підбив підсумки роботи українських пілотів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Із 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них: Х-101/555/55 - випущено - 1360, знищено - 1045; "Калібр" - випущено – 834, знищено – 397; "Іскандер-К" - випущено 154, знищено – 62. Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено – 3940, знищено – 3095", - зазначив генерал-лейтенант Олещук.

Також він нагадав, що на початку 2023 року Україна отримала перші системи "Patriot" і відповідно - можливість знищувати "балістику". На даний момент вже знищено 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки ворожих балістичних ракет. Наразі Повітряні сили очікують на додаткові системи, що зможуть перехоплювати "балістику".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери росіян. За цей час авіація Повітряних сил здійснила понад 16 тис. вильотів.

Також українські пілоти знищили кілька російських плавзасобів та вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії.

"У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху", - анонсував Микола Олещук.