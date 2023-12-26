У РФ оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука

Про це повідомляє ТАСС.

"МВС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який заочно звинувачується в терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

За якою статтею ведеться розшук, не вказується.

Інформація про розшук з'явилась у базі МВС РФ.

Фото: РІА Новости