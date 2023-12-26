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У РФ оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука

26 грудня, 2023 вiвторок
17:22
Війна з Росією Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука

Про це повідомляє ТАСС.

"МВС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який заочно звинувачується в терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

За якою статтею ведеться розшук, не вказується.

Інформація про розшук з'явилась у базі МВС РФ.

війна з росією Микола Олещук авіація

Фото: РІА Новости

  • Зазначимо, що інформація про розшук була оприлюднена відразу після удару ПС ЗСУ по тимчасово окупованому Криму та знищення ВПК "Новочеркаськ".
  • Також 14 грудня МВС РФ оголосило в розшук керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Раніше країна-агресор оголошувала в розшук ще кількох політичних, військових та культурних діячів України.
Росія
ЗСУ
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