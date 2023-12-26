У РФ оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука
МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука
Про це повідомляє ТАСС.
"МВС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який заочно звинувачується в терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ", - йдеться в повідомленні.
За якою статтею ведеться розшук, не вказується.
Інформація про розшук з'явилась у базі МВС РФ.
Фото: РІА Новости
- Зазначимо, що інформація про розшук була оприлюднена відразу після удару ПС ЗСУ по тимчасово окупованому Криму та знищення ВПК "Новочеркаськ".
- Також 14 грудня МВС РФ оголосило в розшук керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Раніше країна-агресор оголошувала в розшук ще кількох політичних, військових та культурних діячів України.
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