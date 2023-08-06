Про це він розповів у відеопривітанні ПС ЗСУ 6 серпня.

Зокрема, Повітряні сили ліквідували 350 літаків та вертольотів, 1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2 тисячі безпілотників і 13 російських "кинджалів".

Генерал-лейтенант підкреслив, що завдяки потужній підтримці наших західних партнерів та надзвичайному героїзму наших військовослужбовців вдалося зберегти контроль над небом.

Олещук зазначив, що поки що ворог має серйозну перевагу в повітрі на тимчасово окупованих територіях. Однак навіть за таких нерівних умов українські льотчики здійснили понад 14000 бойових вильотів, знищуючи окупанта як у небі, так і на землі.

Командувач подякував всім за самовіддану працю в обороні неба від російського вторгнення.

"Я дякую кожному пілоту, який сьогодні б’є ворога ще на радянському літаку, але, сподіваюсь, скоро пересяде на F-16, кожному зенітнику, який воює, чи то на "Петріоті", чи то на старій "трьохсотці", кожному інженеру, медику, зв’язківцю, розвіднику, курсанту та солдату…", - сказав він.

Олещук додав, що за півтора року повномасштабної війни понад 3200 військовослужбовців Повітряних сил відзначили державними нагородами, 40 із них стали Героями України.

"Війна показала, хто чого вартий… Наші люди здатні на неймовірні вчинки, прояви мужності, гуманності, героїзму та самопожертви. Сьогодні - День Повітряних Сил! І ми не святкуємо, ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу!", - наголосив командувач ПС ЗСУ.