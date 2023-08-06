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За добу українські сили знищили 12 "калібрів" та 4 "шахеди" ворога, - Генштаб

6 серпня, 2023 неділя
07:04
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 5 серпня українські військові знищили 12 російських ракет "калібр" та 4 ударних дрони типу "Shahed", випущених по території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу росіяни завдали 20 ракетних ударів по Україні. Зенітним ракетним підрозділам та авіації Повітряних Сил вдалося знищити 12 ракет “калібр”. Крім того, ворог завдав 62 удари з використанням авіації. Зокрема, застосував 4 ударних дрони Shahed. Усі повітряні цілі противника вдалося знищити.

Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Понад 30 бойових зіткнень відбулося на фронті: ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівка, Стрілеча, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Бобилівка, Студенок, Миропілля, Грабовське Сумської області та Караїчне, Бударки й Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівка, Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів марні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Щербаки, Малі Щербаки, П’ятихатки, Степногірськ та Червонодніпровка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

  • Ввечері суботи, 5 серпня, російські терористи активізувались у Чорному морі, а в небо злетіли бомбардувальники Ту-95. Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Детальніше читайте за посиланням.
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