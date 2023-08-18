Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кіно Ще раз про Джонні Деппа: що подивитися на вихідні
Огляд

Ще раз про Джонні Деппа: що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
18 серпня, 2023 п'ятниця
17:35
Кіно Париж. 13-й округ

Від документальної історії суду зірки "Піратів Карибського моря"з його колишньою дружиною Ембер Герд до однієї з найкращих цього літа європейських кінопрем'єр

Коли до усіх хвилювань, спричинених війною, додається ще й немислима духота, коли мозок плавиться від спеки та думок, саме час незагрузного розвантажувального кіно. Отже, традиційна підбірка фільмів на вихідні від "Еспресо" 

"Париж. 13-й округ"

У кінотеатрах від 17 серпня

Париж. 13-й округ

Одна з кращих цього літа європейських кінопрем'єр не тому, що для його режисера Жака Одіяра це вже 5-й фільм-номінант на "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за всю його режисерську кар’єру (головну нагороду він отримав за стрічку "Діпан" у 2015-му). І не через те, що є володарем 2 премій BAFTA, "Срібного лева" у Венеції  та багатьох інших нагород визнаних світових кінофестивалів. А тому, що Жак Одіяр - режисер, що ставить фільми про звичайних людей та їхні вчинки, тому, що у його стрічках завжди чутно, як стукоче серце. 

Стрічка "Париж. 13-й округ" - це чорно-біла прониклива історія з життя паризьких міленіалів, що живуть у висотках 13-го округу Парижа. Жак Одіяр зазирає у вікна будинків і розповідає кілька випадкових історій з життя їхніх мешканців. У центрі його уваги – тайванка Емілі, яка переживає складний період в житті, спокусливий інтелектуал Каміль, що розбив не одне серце, та студентка Нора, яка потерпає від своєї схожості на популярну вебкам-модель. Герої фільму з головою поринають у сексуальні пригоди, намагаються забутись у наркотичних тріпах та прагнуть любові, переймаючись водночас проблемами з навчанням, роботою, житлом та сім’єю. 

У головних ролях: Люсі Чжан, Макіта Самба, Ноемі Мерлан, Дженні Бет, Осеан Кайраті

 

"Місія на двох"

У кінотеатрах з 17 серпня

Місія на двох

Нова стрічка з володарем почесної премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографії Джекі Чаном в головній ролі однозначно не залишиться без уваги. Повністю відзнятий у Китаї фільм режисера Скотта Во, над яким спільно працювали кінематографісти США та Китаю, шанувальники творчості цього популярного гонконзького актора та кінопродюсера чекають ще від 2018 року, коли було заявлено, що всі сцени комедійного бойовика уже відзняті. Але треба було 5 років, щоб фільм, нарешті, дійшов до глядача.

Отож неподалік Багдаду є дорога, яку називають "шосе смерті". Для супроводу по ній групи цивільних осіб найняли колишнього спецназівця Ло Фена. Тут він зустрівся з Крісом. Дуже скоро обидва зрозуміли, що злочинці використали Кріса, а тому разом приймають рішення діяти разом. І пильності не можна втратити ні на секунду, бо на кожному кроці чигають небезпеки. Супроводжуючи мирних людей через зону конфлікту, завжди можна потрапити в ситуацію, що хтось із воюючих сторін сприйме за ворога.

У головних ролях: Джекі Чан, Джон Сіна, Пілу Асбек, Макс Хуан

 

"Депп проти Герд" 

З 16 серпня на Netflix

Депп проти Герд

Документальний мінісеріал із трьох серій, що висвітлює реальний судовий процес про наклеп між колишнім подружжям кінозірок - Джонні Деппом та Ембер Герд, який сколихнув Голлівуд і викликав неймовірну реакцію в інтернеті. Уперше свідчення обох сторін представлені паралельно. Властиво, серіал режисерки — номінантки премій Emmy й BAFTA Емми Купер ("Таємниця Мерілін Монро: Утрачені записи") для тих, хто цікавиться світським життям і любить попорпатися в чужій білизні.

Отож зірка "Піратів Карибського моря" подала до суду на Герд за наклеп в статті Washington Post 2018 року, де колишня дружина назвала себе жертвою домашнього насильства. Попри те, що Депп у статті прямо названим не був, він стверджував, що це коштувало йому прибуткових ролей у різних фільмах. Судовий процес, який транслювався онлайн, буквально підірвав інтернет. У підсумку Депп переміг: присяжні ухвалили рішення про виплату йому 10 млн доларів компенсації та 5 млн доларів штрафу коштом Герд. 

У ролях: Джонні Депп, Ембер Герд

"Прихисток Гарлана Кобана" 

З 18 серпня на Prime Video  

Прихисток

Підлітковий кримінальний трилер, відзнятий за книгами американського письменника Гарлана Кобана, що за версією Нью-Йорк Таймс фігурував першим у переліку 10 кращих детективних письменників Америки. 

Історія розповідає про старшокласника, який переїжджає жити до родичів після того, як його батько гине в автокатастрофі. Однак у провінції, де він опиняється, кояться дивні речі. Після зникнення школярки Ешлі Кент, хлопець за допомогою нових приятелів береться за розкриття місцевих таємниць. І як завжди у творчості Кобана, глядачів чекає захопливий перебіг подій з незліченними несподіваними поворотами. 

Як під час зйомок коментував дійство виконавець головної ролі Джейден Майкл: "Якщо вам подобається шоу, сповнене перипетій і таємниць, але ви також хочете чогось, що має трохи більше глибини, ніж більшість шкільних драм, тоді "Прихисток"саме для вас. Особливо якщо хочете щось відчути й чогось навчитися". 

У ролях: Джейден Майкл, Констанс Зіммер Адріан Ґрінсміт, Еббі Корріган, Това Фелдшух та ін.

"Синій жук"

У кінотеатрах з 17 серпня

Синій жук

Фантастичний пригодницький бойовик "Синій жук", робота над яким  розпочалася у 2018 році, має стати 14 фільмом у розширеному кіновсесвіті DC. Персонаж вперше з’явився на сторінках коміксів у 1939 році. Загалом Синім жуком у різні часи ставали різні люди. Хайме Райес – це третій носій суперсили жука. Його перша поява у коміксах відбулася у 2006 році. За сюжетом він жив у Ель-Пасо, штат Техас. Аби надихнутися атмосферою міста, оператор фільму Павел Погожельский спеціально жив там деякий час.

Отже, події розгортаються у вигаданому містечку Палмера. Сюди після навчання повертається Хайме Райес (Ксоло Марідуенья) та живе разом зі своїми батьками та молодшою сестрою. Несподівано для себе він отримує жука-скарабея, який з’єднується з його організмом та наділяє хлопця надпотужним екзоскелетом. Це відкриває для Хайме можливість боротися зі злочинністю у рідному місті на рівні, який до того був недосяжним для жодної людини

У головних ролях: Ксоло Марідуенья, Адріана Барраза, Даміан Альказар, Ельпідія Каррійо, Сьюзан Серендон

Відео
Культура
Читайте також:
Дмитро Кулеба
17 серпня, 2023 четвер
Кулеба пояснив, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
Володимир Зеленський
18 серпня, 2023 п'ятниця
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
18:52
немовля
Наймолодшій дитині був один день: у Британії медсестра вбила 7 немовлят
18:41
Київ Цифровий
У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
18:38
Азов та полонені окупанти
Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
18:37
Ексклюзив
ЄС - Україна
"У нас фактично доопрацьовані не два пункти, а майже всі": нардепка про виконання Україною 7 рекомендацій ЄС
18:35
ПриватБанк
В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
18:31
Андрій Юсов
ГУР: Україна готова міняти колаборантів і цивільних росіян на політичних в’язнів РФ
18:22
Оновлено
Мелітополь
В Енергодарі на нараді керівників окупаційної поліції прогримів вибух
18:16
весілля
У Дії понад 10 тисяч молодят подали заяви про реєстрацію шлюбу
18:04
Оновлено
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в.о. мера Запоріжжя на понад 9 млн грн. Він прокоментував
18:03
OPINION
Ігор Гулик
Не читайте західних газет
17:41
на фото: прем'єр-міністри України та Румунії
Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю з транзиту української продукції
17:40
Руслан Малиновський та Марко Верратті (праворуч)
Італійський клуб вперше прокоментував інформацію про трансфер Малиновського
17:36
США Україна
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців до весни 2025 року
17:34
Ексклюзив
Лукашенко
Білоруський військовий експерт пояснив, як Лукашенко планує захищатися від "інтервенції" Заходу та поглинання Росією
17:33
Використовував солдатів на приватному будівництві: повідомлено про підозру військовому офіцеру
17:23
фейк
РФ запустила фейк, ніби на Херсонщині розстріляли українських бійців, які відмовились плисти на лівий берег Дніпра
17:20
школа
Лісовий закликав не змушувати учнів йти на перший урок, якщо вони втомлені через нічні тривоги
17:06
Оновлено
Замах на заступника голови ДПС
Напад на заступника голови ДПС: затриманим оголосили підозри
17:04
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
16:57
Тео Волкотт
Ексфутболіст "Арсенала" оголосив про завершення кар'єри
16:49
СБУ оголосила підозру блогеру, який на окупованому Запоріжжі вербує агентів для ФСБ
16:41
Оновлено
евакуація
Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали 526 людей
16:35
Ексклюзив
кримський міст
Defense Express про удари по ворогу морськими та повітряними засобами: є перспектива блокади флоту РФ
16:30
Шахтар
"Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів
16:21
На фото: затримання
Голову ВЛК у Києві підозрюють у продажі довідок про непридатність призовників
16:16
опалення
Центренерго у новому опалювальному сезоні залучить 8 енергоблоків. На ТЕС зводять захисні споруди
16:16
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Херсонщині: постраждала 17-річна дівчина та двоє чоловіків
16:07
Молдова
Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови
16:00
OPINION
Дана Ярова
Неякісні турнікети на фронті. Командувачка Медсил не виходить на зв'язок
15:55
Антарктида
Лікарям, які зимують в Антарктиді, рекомендують видалити апендикс. Причина
15:45
Дмитро Кулеба
Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну
15:38
Укрпошта
Укрпошта почала розсилати пенсії біженцям міжнародними переказами: як скористатися послугою
15:27
Ексклюзив
Окупанти
На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів "Шторм Z", - майор Кудряшов
15:27
Сонячні_батареї
Україна заплатила сонячним станціям в окупації за електроенергію 320 млн грн, - Bihus.Info
15:25
привласнення коштів
У Миколаєві брата та сестру підозрюють у привласнені понад 1 млн грн благодійної пожертви
15:18
Threads
У застосунку Threads з'явилася вкладка з репостами
14:54
Браковані артилерійські міни для ЗСУ майже на 270 млн грн: СБУ викрила корупційну схему
14:46
Нова пошта безкоштовно доставляє посилки для військових. Як отримати промокод
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:40
PR
5 причин дочекатися виходу iPhone 15
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV