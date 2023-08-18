Ще раз про Джонні Деппа: що подивитися на вихідні

Коли до усіх хвилювань, спричинених війною, додається ще й немислима духота, коли мозок плавиться від спеки та думок, саме час незагрузного розвантажувального кіно. Отже, традиційна підбірка фільмів на вихідні від "Еспресо"

"Париж. 13-й округ"

У кінотеатрах від 17 серпня

Одна з кращих цього літа європейських кінопрем'єр не тому, що для його режисера Жака Одіяра це вже 5-й фільм-номінант на "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за всю його режисерську кар’єру (головну нагороду він отримав за стрічку "Діпан" у 2015-му). І не через те, що є володарем 2 премій BAFTA, "Срібного лева" у Венеції та багатьох інших нагород визнаних світових кінофестивалів. А тому, що Жак Одіяр - режисер, що ставить фільми про звичайних людей та їхні вчинки, тому, що у його стрічках завжди чутно, як стукоче серце.

Стрічка "Париж. 13-й округ" - це чорно-біла прониклива історія з життя паризьких міленіалів, що живуть у висотках 13-го округу Парижа. Жак Одіяр зазирає у вікна будинків і розповідає кілька випадкових історій з життя їхніх мешканців. У центрі його уваги – тайванка Емілі, яка переживає складний період в житті, спокусливий інтелектуал Каміль, що розбив не одне серце, та студентка Нора, яка потерпає від своєї схожості на популярну вебкам-модель. Герої фільму з головою поринають у сексуальні пригоди, намагаються забутись у наркотичних тріпах та прагнуть любові, переймаючись водночас проблемами з навчанням, роботою, житлом та сім’єю.

У головних ролях: Люсі Чжан, Макіта Самба, Ноемі Мерлан, Дженні Бет, Осеан Кайраті

"Місія на двох"

У кінотеатрах з 17 серпня

Нова стрічка з володарем почесної премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографії Джекі Чаном в головній ролі однозначно не залишиться без уваги. Повністю відзнятий у Китаї фільм режисера Скотта Во, над яким спільно працювали кінематографісти США та Китаю, шанувальники творчості цього популярного гонконзького актора та кінопродюсера чекають ще від 2018 року, коли було заявлено, що всі сцени комедійного бойовика уже відзняті. Але треба було 5 років, щоб фільм, нарешті, дійшов до глядача.

Отож неподалік Багдаду є дорога, яку називають "шосе смерті". Для супроводу по ній групи цивільних осіб найняли колишнього спецназівця Ло Фена. Тут він зустрівся з Крісом. Дуже скоро обидва зрозуміли, що злочинці використали Кріса, а тому разом приймають рішення діяти разом. І пильності не можна втратити ні на секунду, бо на кожному кроці чигають небезпеки. Супроводжуючи мирних людей через зону конфлікту, завжди можна потрапити в ситуацію, що хтось із воюючих сторін сприйме за ворога.

У головних ролях: Джекі Чан, Джон Сіна, Пілу Асбек, Макс Хуан

"Депп проти Герд"

З 16 серпня на Netflix

Документальний мінісеріал із трьох серій, що висвітлює реальний судовий процес про наклеп між колишнім подружжям кінозірок - Джонні Деппом та Ембер Герд, який сколихнув Голлівуд і викликав неймовірну реакцію в інтернеті. Уперше свідчення обох сторін представлені паралельно. Властиво, серіал режисерки — номінантки премій Emmy й BAFTA Емми Купер ("Таємниця Мерілін Монро: Утрачені записи") для тих, хто цікавиться світським життям і любить попорпатися в чужій білизні.

Отож зірка "Піратів Карибського моря" подала до суду на Герд за наклеп в статті Washington Post 2018 року, де колишня дружина назвала себе жертвою домашнього насильства. Попри те, що Депп у статті прямо названим не був, він стверджував, що це коштувало йому прибуткових ролей у різних фільмах. Судовий процес, який транслювався онлайн, буквально підірвав інтернет. У підсумку Депп переміг: присяжні ухвалили рішення про виплату йому 10 млн доларів компенсації та 5 млн доларів штрафу коштом Герд.

У ролях: Джонні Депп, Ембер Герд

"Прихисток Гарлана Кобана"

З 18 серпня на Prime Video

Підлітковий кримінальний трилер, відзнятий за книгами американського письменника Гарлана Кобана, що за версією Нью-Йорк Таймс фігурував першим у переліку 10 кращих детективних письменників Америки.

Історія розповідає про старшокласника, який переїжджає жити до родичів після того, як його батько гине в автокатастрофі. Однак у провінції, де він опиняється, кояться дивні речі. Після зникнення школярки Ешлі Кент, хлопець за допомогою нових приятелів береться за розкриття місцевих таємниць. І як завжди у творчості Кобана, глядачів чекає захопливий перебіг подій з незліченними несподіваними поворотами.

Як під час зйомок коментував дійство виконавець головної ролі Джейден Майкл: "Якщо вам подобається шоу, сповнене перипетій і таємниць, але ви також хочете чогось, що має трохи більше глибини, ніж більшість шкільних драм, тоді "Прихисток"саме для вас. Особливо якщо хочете щось відчути й чогось навчитися".

У ролях: Джейден Майкл, Констанс Зіммер Адріан Ґрінсміт, Еббі Корріган, Това Фелдшух та ін.

"Синій жук"

У кінотеатрах з 17 серпня

Фантастичний пригодницький бойовик "Синій жук", робота над яким розпочалася у 2018 році, має стати 14 фільмом у розширеному кіновсесвіті DC. Персонаж вперше з’явився на сторінках коміксів у 1939 році. Загалом Синім жуком у різні часи ставали різні люди. Хайме Райес – це третій носій суперсили жука. Його перша поява у коміксах відбулася у 2006 році. За сюжетом він жив у Ель-Пасо, штат Техас. Аби надихнутися атмосферою міста, оператор фільму Павел Погожельский спеціально жив там деякий час.

Отже, події розгортаються у вигаданому містечку Палмера. Сюди після навчання повертається Хайме Райес (Ксоло Марідуенья) та живе разом зі своїми батьками та молодшою сестрою. Несподівано для себе він отримує жука-скарабея, який з’єднується з його організмом та наділяє хлопця надпотужним екзоскелетом. Це відкриває для Хайме можливість боротися зі злочинністю у рідному місті на рівні, який до того був недосяжним для жодної людини

У головних ролях: Ксоло Марідуенья, Адріана Барраза, Даміан Альказар, Ельпідія Каррійо, Сьюзан Серендон