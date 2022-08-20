Ще сім суден прийшли на завантаження зерном в одеські порти
Балкери, які завантажують продовольством у портах Чорноморськ, Одеса та Південний, попрямують до Франції, Нідерландів, Туреччини та Судану
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
20 липня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний.
Загалом на ці судна мають завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи і олії. Продовольство попрямує до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.
За час дії "Зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправили 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції.
У Мініфраструктури планують збільшити обсяги перевалки у рамках "зернової ініціативи" до 3 – 5 мільйонів тонн на місяць.
- Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
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15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.
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17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.
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