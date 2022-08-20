Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

20 липня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний.

Загалом на ці судна мають завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи і олії. Продовольство попрямує до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

За час дії "Зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправили 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції.

У Мініфраструктури планують збільшити обсяги перевалки у рамках "зернової ініціативи" до 3 – 5 мільйонів тонн на місяць.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

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