Ще три банки доєдналися до держпрограми єВідновлення

Про це у телеграмі повідомив сервіс державних послуг Дія.

"Програма єВідновлення допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, Банку Восток та банку "Кліринговий дім", - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою, потрібно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку, а застосунок Дія до або під час заповнення заяви про отримання виплати підтягне її автоматично.

Зазначається, що через Дію вже подано понад 36 тис. заяв за програмою єВідновлення. Понад 7 тис. заявників отримують кошти на загальну суму більше 580 млн грн, якими можна розрахуватися за будматеріали в магазинах-учасниках програми та за відповідні послуги.