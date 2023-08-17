Ще три банки доєдналися до держпрограми єВідновлення
До урядової програми єВідновлення доєдналися Ощадбанк, Банк Восток та банк "Кліринговий дім"
Про це у телеграмі повідомив сервіс державних послуг Дія.
"Програма єВідновлення допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, Банку Восток та банку "Кліринговий дім", - йдеться в повідомленні.
Щоб скористатися послугою, потрібно відкрити картку онлайн чи офлайн у відділенні банку, а застосунок Дія до або під час заповнення заяви про отримання виплати підтягне її автоматично.
Зазначається, що через Дію вже подано понад 36 тис. заяв за програмою єВідновлення. Понад 7 тис. заявників отримують кошти на загальну суму більше 580 млн грн, якими можна розрахуватися за будматеріали в магазинах-учасниках програми та за відповідні послуги.
- У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу. Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість.
- 21 квітня Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.
- 10 травня було запущено програму "єВідновлення" - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі.
- 30 травня з'явилась можливість подати заявки на відновлення пошкодженого житла для людей, які не мають Дії або смартфона. Це можна зробити у ЦНАПі або органі соцзахисту у своїй громаді.
- 1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми єВідновлення: відсьогодні заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку можуть оформити власники зруйнованого житла.
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