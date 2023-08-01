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єВідновлення: відтепер власники знищеного житла можуть оформити заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку

1 серпня, 2023 вiвторок
15:33
Суспільство на фото: руйнування

В Україні у вівторок, 1 серпня, стартував другий етап реалізації державної програми єВідновлення: відсьогодні заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку можуть оформити власники зруйнованого житла

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що компенсацію зможуть отримати власники житла, яке: 

  • зруйноване через бойові дії після 24 лютого;
  • не підлягає відновленню;
  • розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Заявку можна подати через застосунок "Дія". Для цього потрібно: 

  • подати інформаційне повідомлення про пошкодження чи руйнування оселі.
  • надіслати заявку на отримання компенсації за допомогою послуги єВідновлення у Дії. 

Для заявки необхідно обрати за наявності пільгову категорію, надати свої контактні дані та замовити у Дії довідку про несудимість. 

"Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації. Зазначимо, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту", - розповідають у Міністерстві відновлення. 

Там додали, що компенсацію надаватимуть заявникам у вигляді електронного житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі житла або інвестиції у майбутню нерухомість. 

Наразі Міністерство відновлення працює над розробкою механізму для виплати коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. 

  • У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу. Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість.
  • 21 квітня Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.
  • 10 травня було запущено програму "єВідновлення" - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі.
  • 30 травня з'явилась можливість подати заявки на відновлення пошкодженого житла для людей, які не мають Дії або смартфона. Це можна зробити у ЦНАПі або органі соцзахисту у своїй громаді.
Україна
Війна з Росією
Дія
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