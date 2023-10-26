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Щеплення проти кору отримали 148 тис. українських дітей, які пропустили планову вакцинацію

26 жовтня, 2023 четвер
12:41
Суспільство

В Україні триває загальнонаціональна кампанія "наздоганяючої вакцинації", спрямована на запобігання спалаху кору: щеплення проти хвороби отримали вже 148 тисяч дітей, які пропустили планову вакцинацію

Про це інформує пресслужба МОЗ. 

Зазначається, що щеплення вакциною, яка одночасно захищає від кору, краснухи та паротиту (КПК) проводять у всіх областях України. Дві дози вакцини дозволяють сформувати імунітет проти цих трьох типів інфекційних захворювань.

"У ході загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" проти кору дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення, наразі проведено 148 206 щеплень. Першу дозу надолужили 66 544 дитини у віці від 2 до 17 років, другу дозу - 81 662 дитини віком від 7 до 17 років", - йдеться у повідомленні. 

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Вказано, що кампанія щеплень спрямована на запобігання спалаху кору в Україні, оскільки єдиним можливим способом захиститися є вакцинація.

У МОЗ вказали, що оскільки востаннє в Україні спалах кору фіксували у 2017-2019 роках, зараз ризик спалаху оцінюють як високий. Ще однією з причин загрози є низький рівень вакцинації: для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет до цієї хвороби. 

"Щоб записатись на вакцинацію до мобільної бригади або запросити її до громади чи організованого колективу, потрібно звернутися до Центру контролю та профілактики хвороб в області проживання чи за місцем тимчасового перебування. Інформацію про пункти щеплень, їх адреси та графік роботи або телефони регіональних координаторів можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19", - розповіли в МОЗ. 

  • В одинадцяти областях України станом на серпень 2023 року зафіксували випадки кору. Загалом захворіли 43 людини, серед них - 21 дитина. 
Здоров'я
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