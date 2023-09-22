В Україні цьогоріч зафіксували кір у 11 областях: захворіло 43 людини, серед них - 21 дитина

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У міністерстві зазначили, що цьогорічні показники захворюваності на кір уже у чотири перевищили тогорічні: у 2022 році зафіксували лише 11 випадків.

"Останній випадок зареєстрований днями в столиці. 13-річна нещеплена дитина зараз перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів. 34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з дитиною, – здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня", - розповіли у МОН.

Там нагадали, що востаннє спалах кору в Україні фіксували у 2017-2019 роках: тоді померла 41 людина, з яких 25 дітей.

Наразі через низький рівень щеплення Україна знову перебуває під загрозою, адже спалахи цього захворювання циклічні та повторюються приблизно раз на п’ять років. Найбільш вразливими до кору є нещеплені діти, проте вірус швидко поширюється і серед дорослих.

"Специфічного лікування кору немає, єдиним можливим способом захиститися є вакцинація. Для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. В Україні їх роблять у рік та 6 років. Вакцина надається державою безоплатно. Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини за графіком, треба якнайшвидше їх зробити", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ поінформували, що зараз в Україні триває загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору. Вакцинуватися можна у сімейного лікаря або педіатра, у пунктах щеплень, дитячих точках UNICEF "Спільно".

"Також в Україні діють 312 мобільних бригад, які виїжджають для проведення щеплень до віддалених районів, організованих колективів та маломобільних осіб. Дізнатися адресу найближчого пункту щеплення або дізнатися контакти регіонального координатора з вакцинації для виклику мобільної бригади можна у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19", - додали у МОЗ.