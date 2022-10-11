"Щирі співчуття родинам жертв": прем'єр Ізраїлю засудив масовані удари РФ по Україні
Голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід відреагував на сьогоднішні ракетні удари по території України, засуджуючи дії Росії
Про це він написав у Twitter.
"Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України", - написав Лапід.
Він також висловив щирі співчуття родинам загиблих та українському народу.
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