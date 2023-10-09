Щит Капітана Америки та костюм Ді Капріо з "Титаніка": на лондонському аукціоні продадуть відомий кінореквізит на суму €14 млн

Про це йдеться на сайті аукціону, а також повідомляє видання Le Figaro.

Загалом, на аукціоні будуть представлені понад 1800 лотів, костюмів і декорацій, серед яких:

Костюм Леонардо Ді Капріо, який він носив у "Титаніку" - його загальна вартість складає від 100 млн до 200 млн фунтів стерлінгів;

Щит Капітана Америки, котрим користувався Кріс Еванс, вартістю від 50 млн до 100 млн фунтів стерлінгів;

Каскадерський костюм Джека Горобця з "Піратів карибського моря" - від 50 млн до 100 млн фунтів стерлінгів;

Батіг Індіани Джонса з фільму "Індіана Джонс та Храм Долі" (1984 рік) - від 100 млн до 200 млн фунтів стерлінгів;

Сценарій "Сяйва" Стенлі Кубрика з авторськими коментарями - від 30 млн до 50 млн фунтів стерлінгів.

Одним з найдорожчих лотів стане шолом пілота-винищувача із "Зоряних воєн" (1977 рік) - його вартість складає від 300 млн до 500 млн фунтів стерлінгів.

"У нас є всі спогади Ентоні Деніелса про час його роботи над кіносагою "Зоряні війни". Вони включають сценічний реквізит і кілька інших частин дроїда C-3PO, як-от його руки та ноги. Врешті, у нас є оригінальні сценарії з його додатковими коментарями", - обіцяє керівник Popstore Стівен Лейн.