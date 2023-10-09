Щит Капітана Америки та костюм Ді Капріо з "Титаніка": на лондонському аукціоні продадуть відомий кінореквізит на суму €14 млн
З 9 по 12 листопада Propstore проведе аукціон легендарного кінореквізиту, загальна вартість якого складає €14 млн - з молотка піде щит Капітана Америки, шолом із "Зіркових Воєн" та костюм Ді Капріо з "Титаніка"
Про це йдеться на сайті аукціону, а також повідомляє видання Le Figaro.
Загалом, на аукціоні будуть представлені понад 1800 лотів, костюмів і декорацій, серед яких:
- Костюм Леонардо Ді Капріо, який він носив у "Титаніку" - його загальна вартість складає від 100 млн до 200 млн фунтів стерлінгів;
- Щит Капітана Америки, котрим користувався Кріс Еванс, вартістю від 50 млн до 100 млн фунтів стерлінгів;
- Каскадерський костюм Джека Горобця з "Піратів карибського моря" - від 50 млн до 100 млн фунтів стерлінгів;
- Батіг Індіани Джонса з фільму "Індіана Джонс та Храм Долі" (1984 рік) - від 100 млн до 200 млн фунтів стерлінгів;
- Сценарій "Сяйва" Стенлі Кубрика з авторськими коментарями - від 30 млн до 50 млн фунтів стерлінгів.
Одним з найдорожчих лотів стане шолом пілота-винищувача із "Зоряних воєн" (1977 рік) - його вартість складає від 300 млн до 500 млн фунтів стерлінгів.
"У нас є всі спогади Ентоні Деніелса про час його роботи над кіносагою "Зоряні війни". Вони включають сценічний реквізит і кілька інших частин дроїда C-3PO, як-от його руки та ноги. Врешті, у нас є оригінальні сценарії з його додатковими коментарями", - обіцяє керівник Popstore Стівен Лейн.
- На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку продали светр принцеси Діани із зображенням чорної вівці серед рядів білих за 920 тис. фунтів стерлінгів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.18
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе