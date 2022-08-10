Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю, - Зеленський
Питання про час завершення війни насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія
Про це заявив президент України у своєму вечірньому відеозверненні.
"Питання, яке турбує абсолютно всіх: коли закінчиться війна? Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни", - сказав Зеленський.
На думку президента, якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати.
Зеленський також назвав втрати окупантів тільки за одну минулу добу: десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. "Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів", - сказав президент.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе