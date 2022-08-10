Про це заявив президент України у своєму вечірньому відеозверненні.

"Питання, яке турбує абсолютно всіх: коли закінчиться війна? Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни", - сказав Зеленський.

На думку президента, якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати.

Зеленський також назвав втрати окупантів тільки за одну минулу добу: десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. "Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів", - сказав президент.