"Вовлечение в войну стран НАТО означает нанесение нами ударов, например, по территории Польши. ...Если мы будем понимать, что находимся в военном конфликте хотя бы с одной из стран НАТО, а другие ей станут помогать, то понятно, что мы начнем наносить удары по территории и Польши, и Германии, и прочих. А это совершенно другая история. Мы-то уже привыкли. При этом любой ракетный удар по территории Германии вызовет неимоверный социальный взрыв. Там никто не хочет терять сытую европейскую жизнь".

Щодо очевидної збройної відповіді НАТО Баширов заспокоює: мовляв, росіяни "вже звикли". Це він про легенькі точкові пощипування прикордоння дронами і Сторм Шедоу.

Якось сумнівно, що Баширова раптово наздогнало слабкоумство і він абсолютно "не помічає різниці" між окремими нечастими уколами скромними ресурсами ЗСУ на доволі вузькій смузі вздовж кордону (плюс окремі такі ж скромні за масштабами щипки на якусь півтисячу кілометрів) - і гарантованим масованим ударом всіма неймовірними ресурсами НАТО одразу по всіх критичних об'єктах РФ на всій території, без жодних обмежень "на 170 км", "на 300 км".

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Та, зрештою: Україні на все про все за рік зі скрипом видали цілих 2 Петріоти (якими ЗСУ все одно примудряється надійно захищати столицю). НАТО за жодних ознак ймовірної атаки з боку Росії за лічені дні обклало Вільнюс перед самітом ну дуже скромним оборонним кордоном:

- Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

- Іспанія привезла систему ППО NASAMS.

- Франція надіслала самохідні гаубиці Caesar.

- Франція, Фінляндія та Данія базували військові літаки в Литві.

- Британія та Франція надали засоби боротьби з безпілотниками.

- Польща та Німеччина скерували до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації.

- Інші країни надіслали обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

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Ще раз: це скромні заходи безпеки, зібрані за пару днів від усіх потроху просто для заспокоєння нервів членів делегацій, бо вдарена на всю голову Росія геть поряд. З цього навіть Баширов мав зробити висновок, що саме і в яких кількостях посиплеться на голови росіян мінімум до Уралу, якщо, не дай Боже, якийсь кретин дійсно скерує хоч одну ракету прицільно по "центрах прийняття рішень", як в Кремлі це люблять називати.

Отже, це гра. Кого і на що подібними закликами (а Баширов не єдиний) хочуть підштовхнути? Спонукати до успішного заколоту чужими руками? Чи ще щось?

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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