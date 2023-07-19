Що буде з Росією, коли вона наважиться вдарити по Європі
Російський політтехнолог і терорист з "ЛНР" Марат Баширов старанно обґрунтовує, що треба вдарити ракетами по Польщі чи Німеччині — і тоді Європа негайно злякається і припинить підтримувати Україну зброєю
"Вовлечение в войну стран НАТО означает нанесение нами ударов, например, по территории Польши. ...Если мы будем понимать, что находимся в военном конфликте хотя бы с одной из стран НАТО, а другие ей станут помогать, то понятно, что мы начнем наносить удары по территории и Польши, и Германии, и прочих. А это совершенно другая история. Мы-то уже привыкли. При этом любой ракетный удар по территории Германии вызовет неимоверный социальный взрыв. Там никто не хочет терять сытую европейскую жизнь".
Щодо очевидної збройної відповіді НАТО Баширов заспокоює: мовляв, росіяни "вже звикли". Це він про легенькі точкові пощипування прикордоння дронами і Сторм Шедоу.
Якось сумнівно, що Баширова раптово наздогнало слабкоумство і він абсолютно "не помічає різниці" між окремими нечастими уколами скромними ресурсами ЗСУ на доволі вузькій смузі вздовж кордону (плюс окремі такі ж скромні за масштабами щипки на якусь півтисячу кілометрів) - і гарантованим масованим ударом всіма неймовірними ресурсами НАТО одразу по всіх критичних об'єктах РФ на всій території, без жодних обмежень "на 170 км", "на 300 км".
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Та, зрештою: Україні на все про все за рік зі скрипом видали цілих 2 Петріоти (якими ЗСУ все одно примудряється надійно захищати столицю). НАТО за жодних ознак ймовірної атаки з боку Росії за лічені дні обклало Вільнюс перед самітом ну дуже скромним оборонним кордоном:
- Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.
- Іспанія привезла систему ППО NASAMS.
- Франція надіслала самохідні гаубиці Caesar.
- Франція, Фінляндія та Данія базували військові літаки в Литві.
- Британія та Франція надали засоби боротьби з безпілотниками.
- Польща та Німеччина скерували до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації.
- Інші країни надіслали обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
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Ще раз: це скромні заходи безпеки, зібрані за пару днів від усіх потроху просто для заспокоєння нервів членів делегацій, бо вдарена на всю голову Росія геть поряд. З цього навіть Баширов мав зробити висновок, що саме і в яких кількостях посиплеться на голови росіян мінімум до Уралу, якщо, не дай Боже, якийсь кретин дійсно скерує хоч одну ракету прицільно по "центрах прийняття рішень", як в Кремлі це люблять називати.
Отже, це гра. Кого і на що подібними закликами (а Баширов не єдиний) хочуть підштовхнути? Спонукати до успішного заколоту чужими руками? Чи ще щось?
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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