Коли Шевченківську премію скандально не вручили, і навіть не оголосили її лауреатів, ні до 9 березня, ні власне 9 березня, тодішній голова Шевченківського комітету Юрій Макаров повідомив, що всі урочистості переносяться на 22 травня, "день перепоховання Кобзаря".

Виявилося, що в Офісі Президента розуміють урочистості по-своєму.

Про Шевченківський комітет сьогодні справді згадали. І... опублікували Указ Президента про призначення нового голови Шевченківського комітету (ним став Євген Нищук).

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І цей новий голова має тепер подати президентові пропозиції щодо нового складу Шевченківського комітету.

Оце вже свято так свято.

А з цьогорічними лауреатами (імена яких, під тиском громадськості, комітет все ж таки оприлюднив 11 березня) як тепер буде?

Хіба в нас президент вже, як колись Сталін, став "корифеєм всіх наук, мистецтв та ремесел" і сам може вирішувати, виконувати йому рішення Шевченківського комітету чи не виконувати?

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Хіба в нас президент вже, як колись Сталін, став "корифеєм всіх наук, мистецтв та ремесел" і сам може вирішувати, виконувати йому рішення Шевченківського комітету чи не виконувати?

Залишається сподіватися, що новий склад Шевченківського комітету поставить своїм завданням № 1 завершення історії з цьогорічними лауреатами, і вже потім переходитиме до будь-яких інших питань.

Правильно, пане Євгене?

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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