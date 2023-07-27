Що нас чекає у новій лінійці iPhone 15
У вересні компанія Apple традиційно представить нову лінійку смартфонів — iPhone 15. Вже зараз у ЗМІ трубять про нововведення "яблучних" телефонів, які зазнали відчутних змін у дизайні. Так, iPhone 15 отримає більш тонкі рамки навколо дисплея - їхня ширина зменшиться з 2,1 до 1,5 міліметра
Лінійка, що очікується https://comfy.ua/smartfon/ обзаведеться роз'ємом USB-C замість Lightning. Ще однією особливістю стане перископічний об'єктив. Поки творці готують iPhone 15 до прем'єри, час поговорити про те, що чекає на користувачів у "яблучній" новинці.
Збільшена ємність акумулятора
Батареї смартфонів отримають більшу ємність порівняно з попередниками. У відсотковому співвідношенні збільшення становитиме 18% у версії iPhone 15, 14% - у iPhone 15 Plus і iPhone 15 Pro, і 12% - у 15 Pro Max. Оновлений показник для моделі 15 Plus прогнозують на рівні 4912 мАг. Для інших модифікацій він буде скромнішим, але теж дуже солідним:
● 3877 мАч — для iPhone 15;
● 3650 мАч — для 15 Pro;
● 4852 мАг - для 15 Pro Max.
Очікується, що новий iPhone 15 стане товше через збільшений розмір акумулятора. З урахуванням ефективності процесорів A16 і A17 Bionic смартфон довше пропрацює без підзарядки. Експерти припускають, що нова лінійка Apple покаже велику продуктивність у разі зниження енергоспоживання на 35%.
Об'єм пам'яті та фотокамера
Об'єм оперативної пам'яті становитиме 6 гігабайт для стандартних версій iPhone 15 і 15 Plus, версії Pro, Pro Max отримають, швидше за все, ОЗУ на 8 ГБ. Об'єм внутрішнього сховища залишиться в тих же межах, як і в 14 лінійці.
Щодо камери, то вона буде відчутно покращена. Введуть 48-мегапіксельний модуль з можливістю 10-кратного наближення. Щоправда, оновлення торкнеться лише версії Pro. Основне нововведення – впровадження в смартфоні перископічного телеоб'єктива в iPhone 15 Pro Max. Камера набуде більш опуклої форми.
Давно виробники не модифікували фронтальну камеру, тому існує ймовірність її оновлення в моделі iPhone 15. Відео, ймовірно, будуть у форматі 8K. Компанія Apple обзавелася технологіями для самостійного збирання камери замість купівлі готових модулів у Samsung.
Поява порту Type-C
Важлива зміна у дизайні телефону – порт Type-C - прийде на заміну Lightning. Загальні тенденції докотилися і до технологічного гіганта, тому варто чекати у нових моделях на актуальну опцію. Перевага новації полягає у найкращій підтримці аксесуарів.
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