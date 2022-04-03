Щоб легше було бити ворога, цивільні мають повністю виїхати з Донеччини, - голова ОВА Кириленко

До цього закликав голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV із посиланням на LIGA.net.



Є велика ймовірність, що ситуація в області "ускладнюватиметься: це очевидно", пояснив посадовець.



"І в такому разі одним із важливих важелів маніпуляцій та досягнення результатів для ворога буде населення. Тому мешканцям потрібно виїхати, щоб вибити цей важіль із рук окупанта. І захисникам Донбасу буде набагато легше бити ворога", - зазначив Кириленко.



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Відповідаючи на запитання, чи передбачає правовий режим воєнного стану примусове відселення людей, щоб полегшити завдання військовим, Кириленко сказав, що такі повноваження є у військового командування та місцевих адміністрацій.



"Але ми ж не перетворюватимемося на окупанта. Найбільш ефективно розуміння самого населення. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися", - наголосив він.





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