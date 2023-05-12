Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Є інформація про грабунок росіян на окупованих територіях - беруть все, що погано лежить. Є певні спеціальні заходи, які вони створюють. Наприклад, не завозять продукти харчування до населених пунктів, хліб. Просто змушують людей йти на "евакуацію". Є такі випадки, коли вони "евакуюють" людей до Бердянська, лишають їх там напризволяще. Багато з цих людей просто повертаються - коли вони приїздять, у хаті немає нічого, грабують все. Є такі факти", - розповів він.