Людям, яких росіяни "евакуювали" з прифронтових міст Запорізької області, заборонили повертатись додому, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - пише Генштаб.

Окупанти заборонили на невизначений термін "евакуйованим" громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Так, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості", - пише Генштаб.

Під приводом евакуації росіяни продовжують масово грабувати прифронтові населені пункти Запорізької області. В Енергодарі російські військовослужбовці повністю розграбували усі міські медичні установи. Зокрема, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя.

Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької АЕС.

Російські обстріли території України

Протягом цієї доби російський противник завдав 1 ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаударів та здійснив 4 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби терористи обстріляли:

Леонівка Чернігівської області;

Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області;

Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине, Бударки, Масютівка, Першотравневе, Терни, Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший та Кислівка Харківської області;

Стельмахівка, Білогорівка, Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області;

Ямполівка, Спірне, Берестове, Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне, Нью-Йорк, Новокалинове, Авдіївка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка, Времівка і Новопіль Донецької області;

Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав, Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське Запорізької області;

Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на фронті

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка", - повідомляють в ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На білоруських полігонах і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку протягом доби РФ наступальних дій не проводила. На Лиманському напрямку ворог вів безрезультативні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку російський противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безрезультативні наступальні дії у місті Бахмут.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку російський ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

Удари ЗСУ по росіянах

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.