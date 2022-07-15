Про це повідомив Петро Порошенко, який зараз перебуває в Естонії.

Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами та додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

"Сьогодні в Україну відправляються ці дрони, які так потрібні нашим військовим. Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", – сказав Порошенко.

Безпілотники – це справжні "очі" для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю. Порошенко подякував уряду Естонії за сприяння у підготовці цього контракту.

"Сьогодні ці пташки полетять до України й будуть тими янголами-охоронцями, які захищатимуть як військовослужбовців, так і мирне населення", – зазначає Марина Порошенко.

"Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш вулицею – з тобою вітаються "Слава Україні!", – наголосив Порошенко.

"Події, які відбулися у Вінниці, де загинуло двадцять невинних людей, в тому числі й троє дітей – і це поки що не знайшли всіх. І велика кількість – понад 50 поранених… Ми передавимо просто цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Отримавши координати з цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі", – наголошує п’ятий Президент.

Разом з безпілотником бійцям передають обереги. Ляльки-янголи створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.

"Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів – це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. "З любов’ю і вдячністю" написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе", – говорить активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.

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