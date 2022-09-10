Щоб оголосити загальну мобілізацію в Росії Путіну потрібно визнати провал "спеціальної військової операції", - військовий експерт Гендельман
Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що для того, щоб оголосити загальну мобілізацію в Росії Путіну потрібно визнати, що спеціальна військова операція провалилася й потрібна саме війна
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Щодо мобілізації: проблема в тому, що з тієї ж причини, чому заборонено війну називати в Росії війною, лише "спеціальною військовою операцією", вся пропагандистсько-політична лінія, як ця війна транслюється на Росію як щось обмежене, чим займаються професіонали та добровольці, ні в якому разі не "вставай, страна огромная", це щось, де мобілізація не потрібна і простих людей це не має стосуватися”, - пояснив Гендельман.
Експерт переконаний, що для оголошення мобілізації в Кремлі потрібно повністю змінювати підхід війни з Україною
“В крайньому разі вони можуть вдатися до такого засобу, як мобілізація, але це означатиме переформатування всього підходу. Насамперед вони мають визнати, що "спеціальна військова операція" провалилася й потрібна саме війна. "Війна" у російській суспільній свідомості – дуже важко заряджене слово. Потрібна буде насамперед політична мобілізація, вся пропаганда має бути перебудована. І головне – це буде визнання того, що план таки провалився і не можна буде говорити далі, що все йде за планом: якщо вам раптом знадобиться зараз мобілізація, як ви можете одночасно погодитися, що все йде за планом, а зараз раптом мобілізація? Ви планували, що вам за пів року знадобиться мобілізація? Ні. Тому, наскільки можна судити, скільки можна вони обходитимуться без мобілізації. Проблема в тому, що з цього безпосередньо випливає брак живої сили.”, - додав він.
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