Щоб отримати громадянство України, доведеться скласти іспити на знання мови, історії та Конституції: президент підписав закон
Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який вносить зміни до умов прийняття у громадянство України
Про це йдеться в карті закону на сайті ВРУ.
Володимир Зеленський підписав закон №7606, яким вносяться зміни до ЗУ "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.
Відповідно до закону, тепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на лише на знання української мови, як раніше. Також доведеться засвідчити знання історії та Конституції України. Іспити потрібно скласти протягом двох років з моменту прийняття до громадянства.
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