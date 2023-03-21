Рада схвалила іспити для набуття громадянства України
21 березня Верховна Рада України підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів
Про це інформує нардеп Олексій Гончаренко.
Рада схвалила іспити для набуття громадянства України. Законопроєкт підтримав 281 народний обранець.
Проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України (№7606), зокрема, визначає, що умовою прийняття до громадянства буде знання основ Конституції, історії та рівня володіння державною мовою.
Іспити потрібно скласти протягом двох років з моменту прийняття до громадянства.
Окрім того, в законопроєкті переглядаються терміни опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, "стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою".
Також визначається, що невиконання зобов’язання про складання цих іспитів є підставою для втрати громадянства України.
- 18 жовтня 2022 року Рада ухвалила за основу законопроєкт про умови отримання громадянства України.
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