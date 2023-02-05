"Щоб підготувати ЗСУ до контрнаступу". Порошенко забезпечив зв'язком новостворену бригаду ДШВ

Про це сьогодні, 5 лютого 2023 року, поінформував офіційний сайт "Європейської солідарності".

"У нашої боротьби немає вихідних. Просто зараз формується нова бригада ДШВ. У її керівництві та складі - мої побратими та старі друзі. Це - Вальтер Шеффер, з яким ми разом в Чернівцях зробили багато корисних справ. І легендарний військовий з позивним "Батя". І я з радістю відгукнувся закрити їх потреби просто зараз", - заявив Порошенко.

"Чому так терміново? Бо бригада уже почала виходити на перші навчання, а це значить, що їм потрібен зв’язок. Терміново передаємо їм рації та "Старлінки" - ми поставили собі завдання, щоб вони були у кожному діючому підрозділі бригади", - зазначив п’ятий президент.

"Я не раз казав, що якби не "Старлінки", і взагалі зв’язок, ми б цю війну програли. Рації будуть встановлені на командирські машини, так само і "Старлінки" ми встановлюємо на авто, а далі - вже робота", - сказав своєю чергою Вальтер Шеффер.

"На сьогодні це все, але лише на сьогодні. ГО "Справа Громад" та Фонд Порошенка мають багато проектів - унікальних продуктів, які робимо лише ми. І на них також отримали замовлення від новоствореної бригади ДШВ. Тому працюємо далі", - наголосив Петро Порошенко.

"Ми вже домовились з керівництвом бригади щодо передачі техніки, і тентованих машин, бо зараз це те, чого взагалі немає. Подумаємо по штабним контейнерам. У нас зараз є дуже вдалий результат роботи наших конструкторів - механічна майстерня. І банно-пральний комплекс. Це те, що взагалі крім нас не виготовляється і не поставляється", - наголосив Порошенко.

"Маємо робити усе залежне, щоб якнайшвидше підготувати ЗСУ до потужного лютнево-березневого контрнаступу. Та зірвати плани наступу російської сволоти", - підсумував Петро Порошенко.

Довідка

Перед цим Петро Порошенко разом із волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

"Було ухвалено рішення про те, що на першому етапі ми беремося виготовити 30 таких МТОшок для ДШВ, комплексне вирішення завдання для всього роду військ", – повідомив волонтер Юрій Бірюков.

Також артилеристи 43-ї бригади отримали два танкових тягача Oshkosh.

Порошенко зазначає, що союзники також обіцяють нам тягачі, однак вони ще в Україну не надійшли.

"Вони прибудуть десь у квітні-травні, найшвидше - наприкінці березня. А наші Oshkosh - вже тут, у наших артилеристів, які перевозять САУ та іншу важку техніку. І я буду щасливий, якщо вже зовсім скоро наші тягачі перевозитимуть західні танки. Бо саме для танків вони були створені. 12-літровий двигун, 8 потужних колес - Oshkosh зможе будь-де пройти і доставити техніку нашій арті, нашим "богам війни", які битимуть точно в ціль", - зауважує Порошенко.

Окрім того, днями Петро Порошенко передав бійцям одного з батальйонів ТрО ЗСУ, який захищає підступи до Києва, дві зенітні установки ЗУ-23-2 на базі британських вантажівок DAF.

15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахеди". Це - спільний проєкт, який у Рівному Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" реалізують із військовими, місцевою владою та командою "Євросолідарності".