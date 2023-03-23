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Головна війна з Росією Щоб прикрити відсутність перемог, росіяни поширюють більше фейків, - директор StopFake Дейниченко
Інтерв’ю

Щоб прикрити відсутність перемог, росіяни поширюють більше фейків, - директор StopFake Дейниченко

Володимир Остапчук
23 березня, 2023 четвер
16:39
війна з Росією StopFake Руслан Дейниченко

Виконавчий директор StopFake Руслан Дейниченко в інтерв'ю Володимиру Остапчуку, ведучому програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо, пояснив, чому російська пропагандистська машина збільшила кількість фейків і чому Кремлю важливо зобразити Путіна непереможним

Я помітив, що російська пропагандистська машина активізувала свої зусилля по створенню всіляких фейків і поширенню їх у різних ЗМІ. Чи я правий?

Так, ви абсолютно праві. Ми спостерігаємо це вже кілька місяців. Російські пропагандистські блогери і так звані військові оглядачі активно використовували Facebook. Вони створили сотні і тисячі акаунтів, щоб поширювати інформацію, яку виробляють у промислових масштабах. Кілька місяців тому Facebook очистив платформу від цих пропагандистів, але зараз ми бачимо, що вони повернулися і все ще хочуть впливати на українців.

 

Але яка мета всього цього? 

Ми вважаємо, що росіяни не мають багато перемог на полі бою. У них немає багатьох речей, якими можна пишатися, тому вони вкладають більше грошей, щоб переконати людей в тому, що Путін - гарний лідер, що все йде за планом, і що всі наративи, які продукує російська пропаганда, є правдивими.

 

Так зване заміщення, так?

Саме так. Уявні перемоги росіян.

 

Чому російська пропагандистська машина намагається створити образ непереможного Путіна?

Тому що Кремль контролює всі російські ЗМІ, і це є метою цього контролю. Ось чому Кремль вкладає стільки мільярдів доларів у цю пропагандистську машину. Росіяни думають, що він бог, і це тому, що російська пропагандистська машина працює над цим вже багато-багато років. Вони створили образ Путіна, який ніхто не може замінити.

 

Але якщо він бог, то чому так довго програє?

Тільки не на російському телебаченні. Тому що Путін не може програти.  Нагадаю вам історію з анексією Криму. Лише через рік Путін визнав, що це був його план. Він був упевнений, що це його перемога і він може продати цю перемогу власному народу, але до цього він ніколи не визнавав, що саме Росія стояла за цією операцією. Так само і з Донбасом. Вісім років приховували, що Росія веде цю війну, тому що Путін не був упевнений, чи це перемога, і чи зможе він продати цю історію з Донбасом своїм громадянам. 

 

Поговоримо про ядерні загрози. З якою метою російська пропаганда використовує Запорізьку атомну електростанцію, як спосіб тиску на міжнародну спільноту?

Ви абсолютно праві. Основною цільовою аудиторією для ядерних загроз є західна аудиторія, а саме європейці та американці.

Тому щоразу, коли західні країни збираються надати нам військову допомогу, вони посилають Медведєва з ядерними погрозами і намагаються налякати їх. Але ми бачимо, що такий підхід не працює.

Російська пропаганда поширює фейки про нібито сумніви щодо постачання західних винищувачів та іншої допомоги. З якою метою це робиться?

Ну, і ще одна цільова аудиторія - українці. Вони хочуть, щоб ми не вірили в нашу перемогу. Вони хочуть, щоб ми повірили, що наші партнери залишать нас без зброї і що українці не зможуть захистити свою країну. Однак мені це здається трохи дивним. Я думав, що українська аудиторія має імунітет проти російської пропаганди. Ми в це не віримо.

Але вони все ще вкладають багато ресурсів, щоб впливати на наше суспільство, щоб розколоти його і зробити нас слабшими. Зброєю на полі бою вони не можуть цього зробити, саме тому намагаються послабити наше суспільство і наш опір.

Україна
Росія
Володимир Путін
фейк
російські фейки
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