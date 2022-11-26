Про це Ринкевичс написав у твіттері.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив глава МЗС Латвії.

Раніше верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії. Німецькі депутати домовилися ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору наступного тижня.

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

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