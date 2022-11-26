Щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна, - МЗС Латвії
Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців та закликав перемогти наступників Сталіна
Про це Ринкевичс написав у твіттері.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив глава МЗС Латвії.
Раніше верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії. Німецькі депутати домовилися ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору наступного тижня.
- 23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.
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