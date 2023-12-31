Щоб як у Москві. У Мінську дали по 15 діб арешту учасникам 18+ вечірки у стилі хентай

Захід влаштовували шанувальники хентаю, пише газета "Наша ніва".

"Як з'ясувалося, після вечірки силовики затримали частину організаторів та учасників, загалом близько 10 осіб. Їм дали терміни покарання - від 5 до 15 діб. Когось звинуватили в хуліганстві, когось ще в чомусь. Друзі (затриманих - ред.) сподіваються, що ситуація обмежиться адміністративними справами", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає "Наша ніва", подібні заходи у Мінську проводяться не вперше, "але саме тут шоу збіглося з московською "голою вечіркою" блогерки Насті Івлєєвої, яка викликала скандал у Росії".

За інформацією білоруського порталу Zerkalo, вечірка відбулася 23 грудня в одному з мінських клубів. Це був закритий захід із суворим віковим обмеженням.

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Однак зустріч шанувальників хентай у форматі 18+ привернула увагу пропагандистів, а слідом за ними й силових органів.

"Напередодні Різдва у нічному клубі в Мінську влаштували дуже дивний захід. Без контексту виглядає сумнівно, але моралізувати займатися не хочеться. Хто прийшов і там був - це їхнє рішення. Але, що це було і чому там мужики в жіночій білизні бігають, виблискуючи ж***ми, це питання. Пропаганда чого це?", - написав російсько-білоруський пропагандист Костянтин Придибайло.