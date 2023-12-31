Щоб як у Москві. У Мінську дали по 15 діб арешту учасникам 18+ вечірки у стилі хентай
За доносом російсько-білоруського пропагандиста Костянтина Придибайла силовики режиму Лукашенка провели затримання учасників мінської вечірки для дорослих
Захід влаштовували шанувальники хентаю, пише газета "Наша ніва".
"Як з'ясувалося, після вечірки силовики затримали частину організаторів та учасників, загалом близько 10 осіб. Їм дали терміни покарання - від 5 до 15 діб. Когось звинуватили в хуліганстві, когось ще в чомусь. Друзі (затриманих - ред.) сподіваються, що ситуація обмежиться адміністративними справами", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначає "Наша ніва", подібні заходи у Мінську проводяться не вперше, "але саме тут шоу збіглося з московською "голою вечіркою" блогерки Насті Івлєєвої, яка викликала скандал у Росії".
За інформацією білоруського порталу Zerkalo, вечірка відбулася 23 грудня в одному з мінських клубів. Це був закритий захід із суворим віковим обмеженням.
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Однак зустріч шанувальників хентай у форматі 18+ привернула увагу пропагандистів, а слідом за ними й силових органів.
"Напередодні Різдва у нічному клубі в Мінську влаштували дуже дивний захід. Без контексту виглядає сумнівно, але моралізувати займатися не хочеться. Хто прийшов і там був - це їхнє рішення. Але, що це було і чому там мужики в жіночій білизні бігають, виблискуючи ж***ми, це питання. Пропаганда чого це?", - написав російсько-білоруський пропагандист Костянтин Придибайло.
- Нагадаємо, учасників вечірки Івлєєвої у Москві теж звинуватили у пропаганді ЛГБТ, а також в ухиленні від сплати податків та надмірній розкоші під час війни.
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