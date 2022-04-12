"Щоб захистити майбутнє, країну, увесь світ". Українські зірки записали звернення до людей планети

У цій ініціативі взяли участь Злата Огнєвіч, Monatik, Onuka, ALYOSHA, Тарас Тополя, Сергій Бабкін, Jerry Heil, Іван Наві та інші відомі українські виконавці.



"Саме зараз Україна захищає світ від панування зла. Навіть ті, хто вчора були звичайними цивільними, сьогодні повинні захищати свою землю. Разом з ними ми #StandWithUkraine. @secondfrontua – це канадська неурядова організація, яка допомагає українцям отримати оборонні матеріали, які їм найбільше потрібні. Щодня виникає нова потреба. Кожного дня є можливість рятувати життя. Приєднуйтесь до нас, зробивши пожертвування сьогодні", - написала Злата Огнєвіч.

Зірки переконують, що дуже багато цивільних вступили у територіальну оборону, "щоб захищати від російських окупантів майбутнє, країну, увесь світ. Ці звичайні люди вчора були айтішниками, викладачами, ейчарами, музикантами, а сьогодні їм потрібні ресурси, аби захищати власні домівки та сім’ї".



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