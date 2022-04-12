Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



У російських ЗМІ поширюється фейк про те, що Україна "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО". Повідомляють, що нібито українська армія має намір підірвати 10 тонн хлору, що перебувають на Попаснянському водоканалі у Білогорівці для очищення води.





Натомість очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджує: весь хлор вивезли до Дніпра.



"На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною", - заявив він.



"Провокації не пройдуть! Росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - зазначив Гайдай.