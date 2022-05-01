Щоб зупинити війну: Болсонару та Ердоган можуть здійснити спільний візит до Москви, - МЗС Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

За словами міністра, Болсонару заявив про готовність організувати візит до Москви лідерів ряду держав, включаючи Ердогана.



Він зазначив, що головна мета можливого візиту - врегулювання збройного конфлікту в Україні.

"Венесуела знаходиться в хороших відносинах з Росією. І бразильська, і венесуельська сторони заявили, що війна в Україні повинна припинитися", - уточнив глава турецького МЗС.

Чавушоглу додав, що пропозиція вивчається.