Щоб зупинити війну: Болсонару та Ердоган можуть здійснити спільний візит до Москви, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Бразилії Жаір Болсонару запропонував турецькому колезі Таїпу Ердогану здійснити візит до РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.
За словами міністра, Болсонару заявив про готовність організувати візит до Москви лідерів ряду держав, включаючи Ердогана.
Він зазначив, що головна мета можливого візиту - врегулювання збройного конфлікту в Україні.
"Венесуела знаходиться в хороших відносинах з Росією. І бразильська, і венесуельська сторони заявили, що війна в Україні повинна припинитися", - уточнив глава турецького МЗС.
Чавушоглу додав, що пропозиція вивчається.
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