Про це повідомляє CNN, з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.

Співрозмовник CNN зазначає, що системи Patriot будуть критично важливими для захисту України від крилатих і балістичних ракет, а також літаків і дозволять вражати цілі на великій відстані.

ЗРК Patriot — це не «срібна куля», а лише один із елементів протиповітряної оборони, яку забезпечують США та інші союзники, заявив співрозмовник CNN:

"Наша мета – допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої та малої дальності, які ми та союзники передали [Україні] у попередніх пакетах допомоги", - зазначив представник Пентагону.

21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

У Повітряних силах України пояснили, як системи Patriot допоможуть у війні з Росією.

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