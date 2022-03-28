Щодня РФ втрачає вбитими 510 - 530 осіб, - Подоляк
Щоденні втрати російських окупантів в Україні сягають понад 500 осіб
Про це повідомив радник Офісі президента Михайло Подоляк у twitter.
За його словами, втрати ворога можливо подвоїти або потроїти, якщо вдасться збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти чи потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, станом на 28 березня РФ втратила у війні проти України близько 17 тис. військових, 1694 бронемашини, 586 танків, 123 літаки і 127 гелікоптерів.
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