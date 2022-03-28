З 24 лютого РФ втратила у війні близько 17 000 військових, 1694 бронемашини, 586 танків, 123 літаки і 127 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни в України РФ втратила у війні близько 17 000 військових, 1694 бронемашини, 586 танків, 123 літаки і 127 гелікоптерів
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 28 березня втрати російських окупантві складають:
- особового складу - близько 17000 осіб
- танків ‒ 586 од
- бойових броньованих машин ‒ 1694 од
- артилерійських систем – 302 од
- РСЗВ - 95 од
- засоби ППО - 54 од
- літаків – 123 од
- гелікоптерів – 127 од
- автомобільної техніки - 1150 од
- кораблі/катери - 7 од
- цистерн з ПММ - 73
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66
- Спеціальна техніка - 21
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються.
Генштаб повідомляє, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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