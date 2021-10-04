Щомісяця заробляли до 400 тис. грн: СБУ викрила чергову схему фальсифікації COVID-документів

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ заблокувала у Чернігові схему фальсифікації ПЛР-тестів та міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Щомісячний "прибуток" зловмисників від оборудки складав 400 тис. грн.



Зазначається, що злочинний бізнес організували двоє місцевих жителів у червні 2021 року.



Ділки пропонували клієнтам однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID-19, не здаючи жодних аналізів.



За даними СБУ, вартість однієї довідки складала 400-500 грн, а свідоцтво про вакцинацію - 1500 грн. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідоцтв".



Так, під час обшуків правоохоронці виявили підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID-19 та фейкові міжнародні сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину осіб для притягнення їх до відповідальності.

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