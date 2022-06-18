Щонайменше 300 українських біженців повернулися додому з Бельгії

Про це пише The Brussels Times з посиланням на Офіс генерального комісара у справах біженців.

У Бельгії відмовились від тимчасового захисту і повернулись додому 298 українців. Загалом в країні 595 українців знялись з реєстрації у муніципалітетах. Це означає, що вони виїжджають з країни, або переїжджають в іншу місцевість.

За даними Генерального комісаріату у справах біженців та осіб без громадянства (CGRA), останніми тижнями збільшується кількість українців, які намагаються покинути країну. Прессекретар Домінік Ерноулд сказав, що комісаріат не повідомляють про всі виїзди, і очікується, що реальна статистика буде набагато вищою. Додають, що не всі українці офіційно повідомляють при виїзді з країни.

З 1 червня біженці з України можуть обмінювати гривні на євро в банках Бельгії.

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