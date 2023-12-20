Щонайменше два українські поїзди затримуються через аварію на залізниці в Польщі
У Польщі через сходження вантажного потяга призупинили рух по станції Медика: Укрзалізниця повідомила про затримку щонайменше двох українських поїздів
Про це інформує пресслужба компанії.
"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", - йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці повідомили, що затримаються щонайменше два поїзди:
- №31 Запоріжжя - Перемишль
- №74 Перемишль - Харків
Пасажирів харківського поїзда попросили поінформувати бригаду поїзда або онлайн-підтримку в разі необхідності стикування з іншими поїздами по території України.
"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - додали у компанії.
- Раніше стало відомо, що з 20 грудня АТ "Укрзалізниця" запускає аналог Kyiv City Express у Дніпрі, поїзд з'єднає місто з передмістями та містами-сателітами.
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