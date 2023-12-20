Щонайменше два українські поїзди затримуються через аварію на залізниці в Польщі

Про це інформує пресслужба компанії.

"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці повідомили, що затримаються щонайменше два поїзди:

№31 Запоріжжя - Перемишль

№74 Перемишль - Харків

Пасажирів харківського поїзда попросили поінформувати бригаду поїзда або онлайн-підтримку в разі необхідності стикування з іншими поїздами по території України.

"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - додали у компанії.