Про це інформує в Медіацентрі голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Є три сумні лідери - це Донецька, Харківська і Київська, де найбільше руйнувань житла. Станом на сьогодні понад 1 млн громадян залишилося без даху над головою, тому ми вважаємо надзвичайно важливим, що Законопроєкт № 7198 Про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, був ухвалений", - каже Шуляк.

Станом на 28 лютого відомо, що через Дію українці подали вже 335 тисяч 145 заявок, що стосуються 23 млн квадратних метрів, які пошкоджені або зруйновані унаслідок воєнних дій російського війська.

Голова Комітету зазначила, що уряд розробить постанову КМУ, де визначать вартість квадратного метра для компенсації для кожного регіону України.

Держава виділила на ці виплати 17 млрд гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 23 лютого ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло. За це віддали свої голоси 275 нардепів.