"Щось неймовірне у підступності, наслідки будуть тяжкими": Ахеджакова про визнання Путіним "Л/ДНР"

Про це повідомляє BBC.



Ахеджакова вважає, що таке рішення Путіна підле і матиме незворотні наслідки.



"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала актриса.

Нагадаємо, що українська делегація в ТКГ засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР" і заявила, що воно може свідчити про вихід Росії з Мінських угод.

Грузія підтримала територіальну цілісність України й засудила визнання Росією "Л/ДНР", а Франція планує ввести санкції проти причетних до ухвалення такого рішення.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі засудила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та повідомила про підготовку економічних санкцій Канади проти РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb