"Щось неймовірне у підступності, наслідки будуть тяжкими": Ахеджакова про визнання Путіним "Л/ДНР"
Російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними "ДНР" і "ЛНР" - це оголошення війни всьому світу
Про це повідомляє BBC.
Ахеджакова вважає, що таке рішення Путіна підле і матиме незворотні наслідки.
"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала актриса.
- Нагадаємо, що українська делегація в ТКГ засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР" і заявила, що воно може свідчити про вихід Росії з Мінських угод.
- Грузія підтримала територіальну цілісність України й засудила визнання Росією "Л/ДНР", а Франція планує ввести санкції проти причетних до ухвалення такого рішення.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі засудила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та повідомила про підготовку економічних санкцій Канади проти РФ.
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