Щотижня в Маріуполі зникають десятки людей, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупаційні війська посилили заходи боротьби з партизанським рухом у місті
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Репресії та переслідування українських громадян в Маріуполі почались від початку окупації. Зараз у місті затримують десятки людей. Щотижня люди просто зникають. Це відбувається через те, що у ФСБ РФ є певне завдання, яке стосується боротьби з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях. Така сама історія відбувається і в Бердянському районі. Вони щотижня звітують про проведені перевірки та скільки затримали людей з проукраїнською позицією", - розповів Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя додав, що партизанський рух у місті дуже активний.
"Стосовно партизанського руху у Маріуполі, то, на щастя, наші люди працюють без втрат. Це можу підтвердити особисто. Це дуже важка робота, як у самому Маріуполі, так і поза містом. Хоча російські окупаційні війська вибірково затримують людей, перевіряють їх. Можуть затримувати за переписування з родичами, які знаходяться не в окупації, а також можуть затримати за підписку на українські канали соціальних мереж", - додав він.
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