У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, зазначив, що останнім часом росіяни завозять на полігони мобілізованих та контрактників, яких після тижневого навчання кидають на "м'ясні штурми" у бік Бердянська або на північ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Насправді баз окупантів у Маріуполі та районі багато. Якщо порахувати, то до 35 тис. російських військових перебуває на території нашого міста та району. Багато їх розташувалося на узбережжі Азовського моря, вони чомусь дуже полюбляють там бази відпочинку та пансіонати. Позаймали все, що можна, поперекривали людям вихід до моря. Щонайменше є три полігони, де готують ворожих солдатів. На одному з полігонів, який на межі Бердянського та Маріупольського районів, готують російських вояків з узбережжя Азовського моря та тих, кого підвозять з Бердянського напрямку. Окупантів дійсно немало, а останнім часом їхня кількість зросла. Бачимо, що зайшла російська морська піхота, принаймні за формою та по шевронах вони так виглядають, і базуються в одному з селищ", - розказав радник мера Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що здебільшого останнім часом завозять "відверте м'ясо", тобто мобілізованих чи контрактників, яких тримають приблизно тиждень на полігонах, а потім кидають на всілякі "м'ясні штурми" то на північ, то у бік Бердянська. Загальна кількість противника зберігається, але у нього відбувається постійна ротація.
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