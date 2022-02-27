Путін тисне на Лукашенка. Його кілери вже у Мінську, - генерал СБУ

З такою заявою відставний генерал Служби безпеки України у відставці Віктор Ягун виступив на телеканалі "Белсат", що у зв'язку з цензурою та репресіями в Білорусі мовить з Польщі, розповідає Еспресо.TV.



"Путін намагається змусити Лукашенка почати бойові дії його армією у Волинській області", - зазначив генерал.



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"До Мінську ще місяць тому заїхала спецура, яка готова у якнайкоротший термін, у випадку отримання наказу, ліквідувати Лукашенка", - додав він.







Разом з тим, як наголосив Ягун, "армія Білорусі абсолютно не боєздатна".



Імовірно, знаючи це, Лукашенко вагається з рішенням.





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