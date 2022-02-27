Путін тисне на Лукашенка. Його кілери вже у Мінську, - генерал СБУ
Рішення про напад на Україну нелегітимний глава білоруської держави Олександр Лукашенко прийматиме під тиском з боку російського президента Володимир Путіна
З такою заявою відставний генерал Служби безпеки України у відставці Віктор Ягун виступив на телеканалі "Белсат", що у зв'язку з цензурою та репресіями в Білорусі мовить з Польщі, розповідає Еспресо.TV.
"Путін намагається змусити Лукашенка почати бойові дії його армією у Волинській області", - зазначив генерал.
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"До Мінську ще місяць тому заїхала спецура, яка готова у якнайкоротший термін, у випадку отримання наказу, ліквідувати Лукашенка", - додав він.
Разом з тим, як наголосив Ягун, "армія Білорусі абсолютно не боєздатна".
Імовірно, знаючи це, Лукашенко вагається з рішенням.
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