Боєздатні частини армії Білорусі перейдуть на сторону України і разом вирушать на Мінськ, - генерал Ягун
Генерал Служби безпеки України у відставці Віктор Ягун не виключає, що білоруські збройні сили можуть отримати від Олександра Лукашенка наказ долучитися до інтервенції Росії в Україну. Разом з тим, наслідки такого рішення офіційного Мінська можуть виявитися зовсім несподіваними
Про це 27 лютого 2022 року генерал заявив в ефірі незалежного білоруського телеканалу "Белсат", розповідає Еспресо.TV.
"Є дуже висока імовірність, що морально-психологічний стан військ Білорусі буде в рази нижчим, ніж те, що відбувається зараз у російських військах. Після перших же ударів, я думаю, що вони просто не тільки посипляться, але й реально будуть цілими частинами здаватися в полон", - зазначив Ягун.
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На відповідь на запитання ведучого програми щодо того, як в такому разі українська сторона чинитиме з російсьими полоненими, Віктор Ягун відповів:
"Якщо це будуть боєздатні частини, якщо це буде добра воля командирів, я не виключаю, що навіть на базі цих підрозділів можна почати формувати справжню Білоруську визвольну армію, яка може потім бути використана для звільнення Білорусі від дикатора".
При цьому, як наголосив відставний генерал, не виключається й варіант переходу ЗС кордону з Білоруссю.
"У випадку необхідності. Стратегія на такий прорив до Білорусі є", - наголосив Ягун.
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