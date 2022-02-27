Боєздатні частини армії Білорусі перейдуть на сторону України і разом вирушать на Мінськ, - генерал Ягун

Про це 27 лютого 2022 року генерал заявив в ефірі незалежного білоруського телеканалу "Белсат", розповідає Еспресо.TV.



"Є дуже висока імовірність, що морально-психологічний стан військ Білорусі буде в рази нижчим, ніж те, що відбувається зараз у російських військах. Після перших же ударів, я думаю, що вони просто не тільки посипляться, але й реально будуть цілими частинами здаватися в полон", - зазначив Ягун.



Читайте також: Мінськ збирається на антивоєнну акцію під Генштабом. Легендарний командир звернувся до солдат і офіцерів



На відповідь на запитання ведучого програми щодо того, як в такому разі українська сторона чинитиме з російсьими полоненими, Віктор Ягун відповів:



"Якщо це будуть боєздатні частини, якщо це буде добра воля командирів, я не виключаю, що навіть на базі цих підрозділів можна почати формувати справжню Білоруську визвольну армію, яка може потім бути використана для звільнення Білорусі від дикатора".



При цьому, як наголосив відставний генерал, не виключається й варіант переходу ЗС кордону з Білоруссю.



"У випадку необхідності. Стратегія на такий прорив до Білорусі є", - наголосив Ягун.





