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Мінськ збирається на антивоєнну акцію під Генштабом. Легендарний командир звернувся до солдат і офіцерів

27 лютого, 2022 неділя
15:45
війна з Росією Валерій Сахащик

Усі демократичні сили Білорусі закликають білорусів сьогодні, 27 лютого 2022 року, зібратися о 17:00 у Мінську біля Генерального штабу (Комуністична, 1)

Про це повідомляє інформаційний портал Хартыя'97.

Учасники акції закликатимуть офіцерів не ухвалювати рішення щодо спільного з Росією вторгнення до України.

"Тільки офіцери тепер можуть ухвалити це рішення, тільки командування може зупинити наші війська", - йдеться в анонсі.

В інших містах - збір на центральній площі та біля міських адміністрацій.

Натхненником акції є підполковник запасу, командир Брестської десантно-штурмової бригади Валерій Сахащик, який звернувся до білоруських військових та закликав їх не виконувати злочинні накази щодо нападу на Україну.



"Не хочу лізти в політику, політика завжди була мені далекою. Але будь-якій мислячій людині мають бути зрозумілими щонайменше три речі.

Перше: Україна ніколи не загрожувала Білорусі та не загрожує зараз.

Друге: жодних наркоманів, націоналістів в українській владі немає. А якби вони й були, вони були обрані на вільних, демократичних виборах.

Третє: жодних правових підстав вдиратися на територію України білоруські збройні сили не мають. Тим більше, що це прямо забороняє чинна Конституція", - пояснив підполковник.

"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, свій будинок, свою сім'ю. Ви не здобудете в цьому конфлікті слави, а лише ганьбу, приниження, кров, смерть і становище нації-ізгоя для всього білоруського народу на десятиліття. Братики, знайдіть спосіб не брати участь у цій брудній справі. Батьки-командири, ви зможете жити з тим, що поклали пацанів ні за що? Як ви будете дивитися в очі матерям, які віддали вам своїх синів?", - підсумував Валерій Сахащик.

  • Нагадаємо, є попередня інформація про нібито готовність самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка долучити підпорядковані йому збройні сили (зокрема, сили спецоперацій) до російської інтервенції в України. Причина - нестача бійців у росіян.
  • З подібною пропозицію, як вже повідомлялося, Кремль виходив і на керівництво Казахстану, але там Москві відмовили. 
  • Крім того, основні сили росіян, які зараз задіяні проти міста Києва, завдають повітряних ударів чи рухаються колонами на українську столицю саме з території Білорусі.



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Мінськ
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