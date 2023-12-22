Шеф-редактор "Дизель шоу" відповів на закиди щодо жартів про російську окупацію

Про це Олексій Бланар написав у Facebook.

15 грудня у новому випуску "Дизель шоу" показали номер "Святий Миколай проти окупантів". У ньому жартують з життя українців у російській окупації, показують, як сімʼя готується до свят та сміється з російських новин, з тих, хто бере паспорт Росії та з самих окупантів.

Випуск викликав дискусії в соцмережах. Українці засудили команду "Дизель Студіо" за відсутність емпатії та нерозуміння, які теми є чутливими для українців і про які не варто жартувати. У відповідь Бланар наголосив, що сам був 17 днів в окупації.

"Я є Олексій Бланар - шеф-редактор "Дизель Студіо". Це саме я визначаю, які номери та жарти звучать зі сцени та виходять в ефірі "Дизель шоу". А ще - це саме я провів з родиною 17 днів в окупації. З дружиною, трьома дітьми та однією з наших актрис. І дві собаки з нами було, одну з яких застрелили окупанти. Провели без їжі, без води, без світла, без тепла і практично без звʼязку. На вулиці було -10, а в хаті +10. Під дулами автоматів, танками і БТРами під воротами, з прильотами і вибухами щодня і щоночі", - написав шеф-редактор.

Він поділився, що їхній будинок окупанти грабували, шукали гроші, алкоголь, наркотики, машину і зброю, утім, вони виїхали з окупації. Усіх, кому не сподобався номер, Бланар нецензурно принизив.

"Я довго тримав це в собі, але тепер почну розповідати. Аби усі зрозуміли, що реально в житті є головним і що треба цінувати понад усе. Там ти це дуже чітко і швидко починаєш цінувати. І тому я дуже конкретно, зрозумілою їм мовою, можу поспілкуватись з кожним, хто написав криве слово про номер "Святий Миколай проти окупантів". Кожній супермамочці-хайполовці, кожному хейтеру з ботоферми відомо кого (79% пишуть ворожою мовою), кожній г**ножурналістці, яка за грант готова маму рідну облити брудом, кожній г**норедакторці, яка вже давно цілує Сатану в с**ку, кожному диванному критику", - звернувся він до глядачів.

Відповідь шеф-редактора викликала обурення читачів соцмереж, які наголошували, що 17-денний досвід Бланара в окупації не має нівелювати досвід інших.

